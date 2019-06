Petecão demonstra dúvidas nas redes sociais sobre como votar o decreto das armas de Bolsonaro

O prefeito de Rio Branco em exercício, Antônio Morais, participou nesta terça-feira (18) do evento “Abraçando o Controle Social”, sediado pelo Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE/AC). O evento aconteceu no auditório da corte de contas e contou com a participação do presidente do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Zulmir Ivânio Breda e outras autoridades.

O “Abraçando o Controle Social” é uma realização do Conselho Federal de Contabilidade, com o apoio da Academia Brasileira de Ciências Contábeis, Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Acre, Controladoria Nacional de Controle Interno, Controladoria Geral da União, Observatório Social do Brasil e Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil.

De acordo com os organizadores do evento, o projeto visa conscientizar profissionais da contabilidade e gestores de Controle Interno das entidades públicas sobre o seu papel para o funcionamento dos mecanismos de controle social.

Durante o evento os participantes discutiram temas importantes como o Papel e a rede das ouvidorias como instrumento de proteção do usuário de serviços públicos, Evolução do Controle Social no Brasil, contabilizando atitudes, multiplicando boas e fizeram a abordagem de casos de sucesso no Estado.

Representando a prefeita Socorro Neri que está numa agenda em Brasília, na qualidade de Vice-Presidente da Área de Educação da Frente Nacional dos Preitos, o prefeito em exercício Antônio Morais, que é contador de profissão, destacou a importância do evento. “É um evento que tem o maior significado para os profissionais da área e para nós, gestores, e que vai garantir mais segurança ao gestor”, disse Morais.

Ele fez questão de lembrar que muitas vezes o gestor público erra por falta de conhecimento. “Muitos gestores erram não de má fé, mas porque não têm conhecimento das leis e da forma com que as coisas têm que ser feitas. Esse evento é fundamental para dar mais clareza e conhecimento a todos que prestam serviço público”, concluiu Morais. A controladora geral do Município de Rio Branco, Ada Derze, também participou do evento.