Implantação do Cerco Eletrônico aumentou em mais de 50% a recuperação de veículos roubados na capital

A coordenadora do Complexo Municipal de Medicamentos – COFAM da secretaria Municipal de Saúde, Luana Esteves, foi homenageada na última sexta-feira em Brasília, pelo Conselho Federal de Farmácia, com a Outorga da Comenda do Mérito Farmacêutico, que é a maior honraria concedida pelo CFF.

A Outorga é entregue anualmente aos profissionais que se destacam na atuação farmacêutica e na produção científica. Luana recebeu a honraria do presidente do CFF, Valter Jorge João.

O nome dela foi indicação do conselheiro federal Romeu Cordeiro e foi destaque pela Dissertação de Mestrado fruto de parceria da Secretaria Municipal de Saúde – Semsa com a Universidade Federal do Acre – UFAC na área de farmacoepidemiologia com o estudo sobre o “Perfil do uso de medicamentos em Adultos no município de Rio Branco”.

” Sou muito grata à prefeitura de Rio Branco por meio da Semsa, que possibilitou o ingresso no mestrado. E tudo isso foi reconhecido pelo Conselho Federal de Farmácia, o que muito me orgulha”, explica Luana, que é Conselheira Regional do CRF/AC.



Luana Esteves iniciou a carreira municipal em 2006 a 2008. No Programa Farmácia Popular do Brasil e na Central de Abastecimento de Medicamentos. Em 2012 tornou-se servidora efetiva do quadro e em 2013 esteve à frente da Diretoria de Vigilancia em Saúde_DVS desenvolvendo ações na vigilância epidemiológica, sistema de informações de saúde, ações de educação em saúde, atividades de vigilância sanitária e planejamento em saúde, atividades essas que são utilizadas como ferramenta de apoio à programação de Assistência Farmacêutica. Participou de projetos de pesquisa em epidemiologia.

O secretário de Saúde de Rio Branco, Oteniel Almeida, destaca o trabalho desenvolvido por Luana à frente da Vigilância em Saúde e agora no Complexo Municipal de Medicamentos. ” Profissionais comprometidos com a excelência, como a farmacêutica Luana Esteves garantem uma Assistência Farmacêutica cada vez mais eficiente à população. A Semsa está orgulhosa com a honraria concedida à ela pelo Conselho Federal de Farmácia”, conclui o secretário.