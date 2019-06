Bruna Marquezine “salvará” Neymar casando com ele, diz vidente

O ator Luis Lobianco, 36, rebateu, nesta segunda-feira (17), os comentários de um internauta que criticou uma foto do artista com o marido, Lúcio Zandonadi, 41, e a sobrinha nas redes sociais.

“Coitada da criança”, afirmou um internauta no Instagram. “Coitada dessa criança que você foi, né? Imagino que tipo de ambiente foi submetido para falar chorume virtual e assinar como fake”, respondeu o ator.

A maior parte das mensagens ao ator, no entanto, foram de elogio à família: “Tem muita sorte essa criança. Deve ser muito amada!”, disse um seguidor do ator. “Sua família é linda! Foque no bem e ignore esses fakes ridículos”, afirmou outro.

Lobianco, que é casado com Zandonadi há seis anos, está no ar atualmente na pele de Clovinho, em “Segundo Sol”. “Ele é um chorão, vai ao extremo das emoções, mas acho que todos nós conhece­mos alguém assim, e surgiu essa identificação do público com ele”, descreveu o ator. Com informações da Folhapress.