Bebê de 8 meses vítima de explosão em barco morre no Hospital da Criança

Por Marcos Dione, do Ecos da Notícia

O auxiliar de distribuição da Amazon Gás, identificando como Raimundo Nonato, foi a vítima fatal de um grave acidente ocorrido na noite desta sexta-feira (14) na Via Verde, trecho urbano da BR-364, na região do Amapá, em Rio Branco. Ele estava numa motocicleta e foi atropelado e morto por uma carreta tipo bitrem carregada com toras de madeira.

O corpo do homem foi arrastado por cerca de 50 metros e acabou totalmente dilacerado. Partes do corpo de Nonato ficaram espalhadas pela rodovia. Uma outra parte maior do corpo ficou presa entre as rodas do veículo. Equipes da Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, IML, além das polícias Civil e Militar atenderam a ocorrência.

Uma pista da rodovia federal permaneceu bloqueada por cerca de quatro horas. O motorista da carreta foi levado para prestar depoimento na Delegacia de Flagrantes (DEFLA), e em seguida foi liberado. No local do acidente, colegas de trabalho do homem acompanhavam os trabalhos de resgate dos restos mortais.

A reportagem do Ecos da Notícia, que inclusive deu detalhes do acidente numa transmissão ao vivo pelo Facebook, apurou que o senhor Raimundo Nonato tinha acabado de sair do trabalho e seguia na moto para casa. Ele morava no bairro João Paulo II. Após a realização dos procedimentos necessários na sede do IML, a família poderá fazer o velório e o sepultamento.

O laudo pericial dever ser confeccionado dentro de 30 dias. O documento apresentará as causas do acidente. Uma outra informação relevante é que o capacete utilizado pela vítima ficou completamente destruído. Curiosamente, com toda a gravidade do acidente, a motocicleta modelo POP 100 ficou intacta.

A transmissão ao vivo está disponível em nossa página no Facebook