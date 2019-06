PM prende dupla com arma tentando assaltar mãe e filho, em Cruzeiro do Sul

Jerre Barroso da Silva, de 36 anos, foi assassinado com um tiro no peito no final da tarde desta quinta-feira (13), no Polo Benfinca, região da Vila Acre, em Rio Branco. Um amigo de Jerre, identificando como Francemildo Cabral, também foi ferido pelos tiros efetuados pela temida dupla de motociclistas que voltou a praticar crimes em série na capital acreana.

As informações apuradas pelo Ecos da Notícia são de que Jerre e o amigo caminhavam pelo Ramal do Polo Bem Fica quando foram surpreendidos pelos criminosos. O homem de 36 anos morreu na hora. Francemildo foi atingido nas pernas e no braço. Ele foi resgatado por uma equipe do Samu e encaminhado o Pronto Socorro. O corpo da vítima fatal foi levado ao Instituto Médico Legal (IML).

Assim como nos outros casos, a dupla de assassinos fugiu e não foi encontrada pela polícia. O caso soma-se aos demais que estão sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Curiosamente, a onda de execuções voltou a causar pânico na população após o anúncio do vice-governador Major Rocha de que os índices de homicídios tinha baixado consideravelmente no Acre.