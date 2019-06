Líder comunitária da Cidade do Povo diz que Pedro Longo de “pilantra” e “juiz safado”

A criança está evoluindo com quadro clínico estável

A primeira-dama, Ana Paula Cameli, e a secretária de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres, Claire Cameli, acompanham de perto a evolução do quadro de saúde da bebê de oito meses, vítima do incêndio numa embarcação em Cruzeiro do Sul. Elas estiveram nesta quarta-feira, 13, no Hospital da Criança para prestar assistência.

Esta é a segunda vez que a primeira-dama visita a bebê. No último sábado, ela esteve no hospital junto com o governador Gladson Cameli. “Vimos aqui prestar assistência e saber do quadro clínico da bebê que perdeu sua mãe e está com seu pai internado em Brasília. Reitero que o governo está prestando toda a assistência necessária às vítimas e aos seus familiares”, ressaltou Ana Paula.

Segundo a pediatra Eleonice Pinheiro Lima, a criança que teve 90% do corpo atingido por queimaduras de primeiro, segundo e terceiro graus segue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). “A paciente está no sexto dia de internação e continua com ventilação pulmonar assistida, mas está aceitando dieta e evoluindo favoravelmente com quadro estável”, explicou.

Por sua vez, a secretária Claire Cameli salientou que todas as ações em apoio às vítimas que estão ocorrendo desde os primeiros momentos do acidente são de extrema importância. “Agradeço a todos os profissionais do Hospital da Criança, entre médicos, enfermeiros e técnicos que estão monitorando a saúde deste bebê. Que esta criança, logo se restabeleça e também as outras vítimas”, falou a secretária.

A primeira dama destacou o empenho do cirurgião-geral, Rondson Vale, que fez os primeiros atendimentos às vítimas em Cruzeiro do Sul e se prontificou a fazer os procedimentos de emergência na criança de oito meses no Hospital da Criança em Rio Branco de forma voluntária.