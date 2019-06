BOPE prende homem com escopeta no bairro Papaco

Guarnições do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) apreenderam no início da noite desta terça-feira, 11 de junho, uma escopeta. Na ação ocorrida na Rua Floriano Peixoto, na região do Papoco, um homem de 28 anos foi preso.

Segundo informações dos militares, eles realizavam patrulhamento de rotina nas proximidades, quando ouviram disparos de arma de fogo na localidade. As guarnições do Comando de Operações Especiais (COE) e do Comando Choque então realizaram um cerco e conseguiram prender um homem portando uma escopeta.

A equipe deu voz de prisão ao abordado e o conduziu à Delegacia de Flagrantes (Defla), para serem tomadas as medidas pertinentes ao caso. As informações são da assessoria.