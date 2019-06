TRAGÉDIA NA BR 364: Família que morava em Xapuri morre carbonizada após carro colidir contra carreta na BR 364

Colisão entre um veículo de passeio e uma carreta ocorrida na madrugada desta quinta-feira (12), na BR 364, trecho do Distrito de Extrema, distante cerca de 250 km de Rio Branco, sentido Porto Velho terminou tragicamente com a morte de uma família de acreanos, natural do município de Xapuri.

A jovem advogada, servidora do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, Indara Araújo Alcântara, de 28 anos, a mãe dela Maria Irlanda Araújo, de 56 anos e o filho da advogada Bernardo Alcântara Hartmann, de apenas 4 anos foram as vítimas fatais que viajavam no veículo de passeio que era dirigido por Indara.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo com três vítimas pegou fogo após bater na carreta. Duas das vítimas morreram carbonizadas.

O motorista da carreta relatou que o carro da família teria saído da pista e atingido bruscamente o veículo de carga.

Nota do TRE-AC

“Em nome do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), a Presidente da Corte, Desembargadora Regina Célia Ferrari Longuini, lamenta profundamente o falecimento da jovem servidora deste Tribunal, Indara Araújo Alcântara, de 28 anos, da mãe, Maria Irlanda Barbosa Araújo e do filho Bernardo Alcântara Hartmann, ocorrido na madrugada desta quinta-feira, 13. A família foi vítima de um trágico acidente de carro na região do distrito de Extrema, em Porto Velho (RO).