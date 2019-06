Dupla de motociclistas volta a fazer crimes em série e deixa mais um morto em Rio Branco

Rio Branco/AC – Na madrugada desta quinta-feira (13/02), Policiais Federais, da Superintendência da Polícia Federal no Estado do Acre, com a apoio do canil, apreenderam cerca de 60kg de cocaína que estava escondida em fundo falso de uma carreta.

A apreensão aconteceu enquanto os policiais realizavam abordagem de rotina no trevo de Senador Guiomard nos veículos que vinham da fronteira em direção à Rio Branco. Ao procederem a vistoria em um dos veículos abordados, um caminhão tipo bi trem, com o auxílio dos cães farejadores foram localizados pacotes prateados, pesando cerca de um quilograma cada, escondidos em um fundo falso na carroceria do caminhão.

Realizado o narcoteste a substância apresentou resultado positivo para cocaína.

O condutor do veículo, natural de Ouro Preto do Oeste/RO, de 42 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à Superintendência Regional de Polícia Federal no Acre para interrogatório e posterior encaminhamento ao presídio estadual.