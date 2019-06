PRF prende homem com mais de 48 kg de skank, na BR-364

Uma jovem de 22 anos passou por momentos de apuros na noite de terça-feira (11) durante uma tentativa de assalto. Ela chegava em casa, no Bairro Aponiã, em Porto Velho, quando foi abordada por um criminoso armado, mas conseguiu desarmar e atirar contra o bandido.

A vítima contou aos policiais que desceu do carro para abrir o portão de sua casa quando o bandido apareceu muito nervoso, a obrigando a entrar novamente no veículo. Em seguida ele tomou a direção e começou a dirigir pelas ruas do bairro exigindo o celular dela e perguntando se o carro tinha rastreador. A mulher foi agredida com tapas.

Durante o percurso o criminoso falava que iria matá-la e jogar o corpo em um matagal. Temendo pela vida, a mulher reagiu ao perceber um descuido do bandido, tomou a arma que ele deixou no banco e atirou contra ele. O tiro acabou acertando o celular dela que já estava no bolso do criminoso.

Com o tiro, o homem perdeu o controle do veículo, bateu na calçada e fugiu correndo pela rua. Populares ouviram o barulho do tiro e saíram para ver o que estava acontecendo e perceberam que a vítima ainda estava dentro do carro.

A Polícia Militar foi acionada e constatou que a arma é uma de pressão adaptada para munição de calibre 22. O caso foi registrado no 2º DP. Ninguém foi preso.

Com informações do RondoniaAgora