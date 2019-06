Juíza quer que banho de sol de presos acreanos sejam diários e não 3 vezes por semana

A Prefeitura de Rio Branco, representada pelo chefe da Casa Civil, Márcio Oliveira, e equipes de Infraestrutura e Zeladoria do município, realizou nesta terça-feira, 11, a quarta reunião com lideranças do movimento comunitário da Regional Calafate sobre as obras da Operação Verão. Até a próxima semana, por determinação da prefeita Socorro Neri, presidentes de bairros e associações de moradores de toda a capital serão ouvidos para ajudar a gestão a identificar as principais demandas e reivindicações da população.

Uma gestão cada vez mais participativa e democrática é o objetivo da administração municipal. Dezesseis bairros compõem a Regional Calafate, e como nas reuniões anteriores, os líderes comunitários foram informados sobre as obras na região que estão em execução, em processo de licitação e em fase de projeto.

O chefe da Casa Civil fez um breve relato das principais ações e intervenções que não fazem parte da Operação Verão e devem ter grande impacto na cidade. Como exemplo, ele citou a parceria com o Grupo Energisa no valor de R$ 3,4 milhões para a melhoria e modernização da iluminação pública das principais vias e pontos turísticos da capital e a contratação de uma operação de crédito para expandir o serviço em todo o município. Também falou sobre a Operação Ramais, lançada na semana passada, e que vai contemplar mais de 200 quilômetros estradas no cinturão verde, além de outras importantes obras que serão entregues nos próximos meses: Cidade da Criança no Loteamento Macauã (antigo Parque dos Sabiás) e Shopping Popular, no centro da cidade.

O presidente da Câmara de Rio Branco, vereador Antônio Morais, morador da Regional Calafate, participou do encontro e lembrou que a Operação Verão é mais do que a ação de tapar buracos, mas que também garante a limpeza de ruas, parques, praças, desobstrução de canais, córregos, rede de drenagem, construção de pontos de ônibus, reparos em calçadas, na sinalização de trânsito, paisagismo e serviços de iluminação pública. “A prefeita está no caminho certo, no inverno, em 100 dias choveu em 87 deles. Foi um período chuvoso bastante rigoroso, mas ainda assim o trabalho não parou. A Prefeitura manteve uma força-tarefa nas ruas. Eu disse aos presidentes dos bairros que muita coisa será feita nesse verão e os problemas serão reduzidos”.

Fábio Silva, presidente do bairro Israel de Lima disse que gostou do que viu e ouviu, de como a gestão da prefeita Socorro Neri tem trabalhado com planejamento para garantir o melhor resultado possível da Operação Verão. “Nós, líderes comunitários, sabemos exatamente o que se passa nos bairros, somos nós as primeiras pessoas que a comunidade procura na hora de relatar seus problemas. É importante abrir esses espaços de diálogo com a comunidade”.

“É acima de tudo uma postura democrática. Mesmo que o poder público não tenha condições de atender todas as nossas demandas, eu parabenizo a prefeita por sua postura. Nós queremos e precisamos ser ouvidos e assim a Prefeitura faz com essas reuniões. Conseguimos falar e apontar o que é prioridade para o nosso bairro nesse momento”, disse Osmildo Ferreira, presidente do bairro Vilage Tiradentes.

O presidente do bairro Jequitibá, Manoel Izo, disse que já fez inúmeras críticas à Prefeitura, mas reconhece o bom trabalho realizado nesse início da Operação Verão e aguardava com expectativa o chamado para conversar sobre a cidade. “Quero parabenizar a prefeita Socorro Neri e dizer que contamos com essa parceria entre o poder público e a comunidade para avançarmos juntos. Estou satisfeito com o serviço realizado até aqui e fico feliz também com essas outras obras que estão em andamento, especialmente essa da iluminação pública”.

“É isso que nós queremos, ter o apoio da prefeita, que ela vá até nossas comunidades discutir conosco o que é essencial. A gestão participativa é uma escolha muito sábia da prefeita. Estou feliz pelo trabalho que começou a ficar evidente na Operação Verão. Conhecendo a prefeita, eu sei que ela é uma pessoa muito organizada, responsável e vai conseguir fazer mudanças e melhorias significativas. Esse verão será o ponto de partida”, destacou Abud Costa, presidente do bairro Laélia Alcântara.