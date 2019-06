Homem é encontrado morto degolado em Plácido de Castro

Um homem cuja identidade ainda não foi divulgada foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (12) em um quintal que fica numa das ruas do bairro Thaumaturgo, localizado no Município de Plácido de Castro, interior do Acre. A vítima teve o pescoço degolado provavelmente a golpes de facão.

O corpo do homem, que aparentava ter em torno de 25/30 anos, foi encontrado por populares que passavam pela rua. Uma guarnição da Polícia Militar da cidade foi acionada e comunicou o fato ao Instituto Médico Legal (IML). Uma equipe se deslocou de Rio Branco para fazer o resgate do cadáver.

Ainda não se sabe o que teria motivado este assassinato. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil. Moradores preferem manter o silêncio, uma vez que a região é território de uma facção criminosa.