Dupla de motociclistas age mais uma vez e tenta executar homem na Baixada da Sobral

Marcelo Ferreira da Silva, de 28 anos, foi baleado com um tiro nas costas no final da tarde desta quarta-feira (12) na praça do conjunto habitacional Cabreúva, que fica localizado na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco. O estado de saúde dele é considerado grave.

Conforme informações apuradas, o jovem foi alvo de vários disparos efetuados por dois criminosos que chegaram ao local numa motocicleta. Ele escapou de se assassinado ao correr e entrar numa casa do bairro. A dupla de motociclistas fugiu e não foi encontrada pela polícia.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e socorreu a vítima que foi encaminhada ao Pronto Socorro. O tiro chegou a atravessar o corpo de Marcelo. A Polícia Civil investiga do caso por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).