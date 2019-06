Dengue: Rio Branco está fora da situação de epidemia

A prefeita Socorro Neri, acompanhada pelo secretário de Saúde do município, Oteniel Almeida, anunciou na tarde desta quarta-feira, 12, que Rio Branco está oficialmente fora da situação de epidemia de dengue. Na comparação da segunda semana epidemiológica, quando houve o pico de 339 casos suspeitos, com a 22ª semana, o número caiu para 45 notificações, uma redução de 653%.

O trabalho desenvolvido pelo munícipio e que proporcionou essa redução significativa contou com uma grande força-tarefa, o engajamento da população e diversas ações da Prefeitura ao longo dos últimos meses. Como a contratação de agentes de endemias, trabalho em jornadas extraordinárias, uso de carros de fumacê e aproximadamente 300 mil visitas domiciliares.

“A prefeita fez todo o esforço para garantir os recursos necessários para que nós pudéssemos enfrentar com muito trabalho e dedicação esse momento. Hoje é o dia de agradecer todos que se empenharam e também a população que entendeu e compreendeu o chamamento da Prefeitura. Agora nós voltamos para a normalidade, mas essa normalidade precisa ser mantida. As pessoas precisam continuar mobilizadas, ativas, pra que nós não tenhamos nenhum tipo de situação diferente dessa que nós estamos”, destacou Oteniel Almeida.

Ao falar sobre a situação atual, do controle dos casos de dengue, a prefeita Socorro Neri fez questão de agradecer toda a equipe da Saúde, especialmente os agentes de combate às endemias, agentes comunitários de saúde e a população de Rio Branco, que contribuiu significativamente para esse resultado. “Houve um esforço concentrado, intenso, de toda a equipe durante meses. Mas é importante lembrar que esse trabalho não encerra. Hoje apenas comemoramos a saída da situação de epidemia, continuamos contando com a participação de todos. Que cada um de nós cuide do seu quintal, não deixe água parada, caixas d’água sem tampa, para que a dengue continue sob controle em nossa cidade”.

No dia 18 de fevereiro deste ano, a prefeita assinou o decreto Nº 606 sobre a situação de emergência por conta da epidemia de dengue e determinou uma grande mobilização e atividades preventivas com foco também contra a febre chikungunya e o zika vírus.

“No fim do ano passado os números já apontavam para uma crescente nas notificações de casos suspeitos de dengue. E logo no início de 2019 foi decretada a situação de epidemia, que nos permitiu fortalecer e ampliar as ações preventivas. O Exército Brasileiro, os arrastões, os dias D, as campanhas educativas, as visitas domiciliares e sobretudo a participação da população, foram fundamentais para conseguirmos esse resultado. Temos que seguir vigilantes para que quando as chuvas voltarem não tenhamos uma nova epidemia”, disse a diretora do Departamento de Vigilância Epidemiológica, Socorro Martins.

A agente de endemias, Dayana Maia, relatou que hoje a população compreende melhor o trabalho desenvolvido nas visitas domiciliares e a recepção aos agentes é mais satisfatório. “As pessoas estão mais conscientes, tem mais responsabilidade e conhecimento do quanto é importante prevenir, sem isso seria impossível a redução. Os números caíram, mas é necessário que todos continuem em alerta, não descuidem, porque as larvas do mosquito são cada vez mais resistentes. É fundamental permanecermos atentos”.

O vereador Rodrigo Forneck, líder da prefeita na Câmara, falou que mesmo com tantos desafios que a saúde pública enfrenta em todo o país, Rio Branco conseguiu dar uma resposta para a situação que era muito preocupante. “Nós tivemos um recuo de incentivos do governo federal e a Prefeitura teve que fazer um grande esforço para garantir mais recursos num momento muito crítico, não apenas para a questão da dengue, mas também para os atendimentos na rede municipal de saúde. É preciso reconhecer o quanto a prefeita e sua equipe se empenharam, se dedicaram para podermos sair desse momento ruim”.