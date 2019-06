Semanas de Letras/Português e de Inglês iniciam na Ufac

Por volta das 20h30 horas desta segunda-feira, 10, o Governo do Estado do Acre recebeu apoio e decisão governamental através do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, em que as Forças Armadas foram acionadas e providenciaram logística aérea com aeronave adequada, não pressurizada, para o transporte de pacientes do acidente ocorrido no último dia 7, no Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul.

Equipe de médicos e enfermeiros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encaminharam duas das vítimas até o aeroporto internacional de Rio Branco. Eles seguem no referido avião da FAB para tratamento no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Trata-se de Umberto da Conceição de Oliveira, de 39 anos, que teve 80% de seu corpo queimado, e do menor de 4 anos P. V. F. S., que tem queimaduras em 17% do corpo.

Os pacientes chegarão às 5h, horário de Brasília, em Belo Horizonte, e seguem para a estabilização clínica, seguida de desbridamento, que é a retirada de tecido queimado.

Neste incidente, o Governo do Acre recebeu atenção especial da Sociedade Brasileira de Queimaduras – SBQ, na pessoa de seu presidente, Dr. José Adorno, que concentrou esforços e viabilizou a disponibilização de vagas para sete pacientes em estado grave.

Conhecedores da complexidade desse tratamento, tiveram, juntamente com o governador Gladson Cameli e a secretária de Estado da Saúde, Dra. Mônica Feres, a preocupação no atendimento rápido e adequado por equipe multiprofissional, apoiados pelo Centro Técnico de Queimados (CTQ’s) da Rede Integrada do Sistema Único de Saúde.

Em tempo, o Governo do Acre agradece ao Governo de Goiás, na pessoa do secretário de Saúde, Ismael Alexandrino e da direção do Hospital Estadual de Urgência do Noroeste de Goiânia – HUGOL, igualmente ao gerente Assistencial da Fundação Hospitar do Estado de Minas Gerais – Fhemig, Dr. Marcelo Lopes, que acionou o Plano de Catástrofe para acolher o máximo de pacientes. Agradece também a Secretaria de Saúde do Distrito Federal – SES/DF por meio da Unidade de Traumatologia de Queimados – UTQ/HRAN, para receber pacientes que estão em enfermaria.

O Governo do Acre externa gratidão, ainda, a diretoria da Sociedade Brasileira de Queimaduras – SBQ, aos presidentes e coordenadores de regionais que avaliaram a possiblidade e comprometimento em atender as vítimas do gravíssimo acidente. No Estado, contamos com o acolhimento local dos médicos Welber de Lima, diretor do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco – Huerb, Drs. Renato e Ozy do Hospital Regional do Juruá, além da Central de Regulação do Acre. Como também todos os inúmeros profissionais de saúde que tem se dedicado para atender esses pacientes com todo cuidado e carinho que merecem.