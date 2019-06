Projeto de Lei prevê agendamento por telefone para pessoas idosas e deficientes em postos de saúde

A prefeita Socorro Neri começou a agenda de trabalho desta terça-feira, 11, logo cedinho na Cidade do Povo para agradecer os trabalhadores da Operação Verão que fizeram uma das maiores ações de limpeza de ruas, praças, recuperação de caixas de drenagem e iluminação pública já realizadas no bairro.

De acordo com a Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade (SMZC), os serviços contaram com a participação de 125 garis que limparam todas as ruas, fizeram serviços de capina, roçagem, raspagem, recuperação de 146 caixas de drenagem, desobstrução de bueiros, manutenção em 400 pontos de iluminação pública, além de 200 atendimentos voltados para ações ambientais nos três setores da Cidade do Povo. Ao todo, mais de mil caçambas com entulhos foram retiradas do local.

Antes de dar início à um café da manhã reforçado, como reconhecimento pelo excelente trabalho das equipes, a prefeita falou sobre a importância e o comprometimento de cada trabalhador na execução das ações e o quanto fica satisfeita com esse empenho que beneficia toda a cidade. “Os trabalhadores da Zeladoria, da iluminação pública, são pessoas muito dedicadas, guerreiras. Não é uma tarefa fácil, Rio Branco tem mais de 220 bairros, infelizmente, por conta da crise financeira, não temos a quantidade ideal de equipes nas ruas, mas apesar disso, o resultado já é visível em muitos pontos. O que nós queremos na gestão é garantir qualidade de vida para as pessoas, e isso certamente passa pela eficiência na limpeza da cidade”.

Ainda de acordo com a prefeita, agora cabe também à população ajudar a Prefeitura na manutenção desse trabalho. “A comunidade precisa nos ajudar, manter esse serviço, manter a limpeza, porque infelizmente a Prefeitura não terá condições voltar a esses locais num curto espaço de tempo”.

Kellyton Carvalho, secretário de Zeladoria, disse que este ano a Prefeitura adotou um trabalho mais criterioso nas ações da Operação Verão. “A prefeita Socorro Neri pediu prioridade na Cidade do Povo, para que nós pudéssemos ter um refinamento, um preciosismo nessa região cada vez mais importante e que concentra um número significativo pessoas. Então fizemos esse trabalho com muito carinho, muita intensidade e conseguimos contemplar todos os equipamentos públicos que aqui estão”.

A presidente do setor 2 do bairro, Jorgete Mesquista, disse que é moradora da Cidade do Povo há 5 anos e em todo esse tempo jamais tinha visto um atenção tão intensa e tão detalhista na região. Além de agradecer o empenho da Prefeitura, ela entregou para Socorro Neri um certificado de prefeita amiga do bairro. “É um trabalho que todos nós estamos admirados pela eficiência. É isso o que nós precisamos, de gestores compromissados, responsáveis e honestos. É exatamente esse o sentimento que temos pela professora, hoje prefeita, Socorro Neri. É de gestores assim que todo o Acre precisa”, pontuou.

“Aqui o trabalho foi de excelência e tem o nosso reconhecimento. Eu só posso agradecer as equipes e a prefeita pelo carinho e compromisso com a nossa comunidade”, destacou Elineide Barbosa, presidente do setor 1.

Presidente do setor 3, Ana Lúcia Costa, também disse reconhecer os esforços da Prefeitura, especialmente com a Operação Verão, para garantir que a capital do Acre seja cada vez mais uma cidade acolhedora, bonita e que trate bem os que aqui vivem. “Foi um trabalho satisfatório, todos aqui reconhecem isso. Foi a primeira que uma ação desse tamanho chegou na Cidade do Povo. Então, hoje o sentimento é de gratidão e respeito. Cada vez que a gente conhece mais a prefeita Socorro Neri, mais admiração nós temos por sua retidão na administração da nossa cidade. Os problemas existem, sim, mas o que está ao alcance dela e da sua equipe em momento algum deixa de ter atenção, ainda mais nesses tempos em que muitas prefeituras enfrentam sérios problemas fiscais por conta da crise no país”.