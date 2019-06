Pacientes denunciam atendimento na UPA da Sobral que chega a demorar ate oito horas

Diversos pacientes que estão na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Franco Silva, na região da Sobral, procuraram o ac24horas para denunciar a demora no atendimento na unidade de saúde.

Maria José do Carmo, 55 anos, moradora do quilômetro 82 da BR-364, chegou às 8 horas da manhã na UPA com a neta, de apenas 3 anos de idade, que estava tendo febre, sem tato nas mãos e com a pele amarelada e inchada. A criança esperou por mais de oito horas para ser atendida. “Eu cheguei aqui era 8 horas da manhã e a minha neta só foi atendida quando já tava anoitecendo”, afirma Maria.

Quem também estava revoltada com a demora no atendimento era Edileide Ramos. Sua filha, de 8 anos, sofreu um acidente na escola e com fortes dores na perna foi levada a unidade de saúde. As duas chegaram na UPA três horas da tarde e por volta das 18 horas a filha ainda não havia recebido atendimento. “Isso é um absurdo. Não tem pediatra, não tem médico pra atender todo mundo. Alguém precisa nos ajudar”, diz.

A diretora da UPA, Tatiana Calixto, foi procurada e explicou que há três médicos atendendo à população nesta terça-feira, 11.

Questionada pela demora, a gestora da unidade de saúde desabafou. “A atenção básica não tem médico, todos vem para UPA. Eles só trabalham com agendamento e quem tá doente hoje não tem como esperar uma semana para ser atendido. O fluxo deveria ser o atendimento na atenção básica. Os usuários deveriam ser referenciados para as UPAS em casos de média e alta complexidade. Isso não acontece e as pessoas procuram atendimentos nas UPAS devido não terem atendimento em seu território”, afirma Tatiana.

Segundo relatório apresentado pela gerência, a UPA da Sobral realizou de janeiro a abril deste ano mais de 49 mil atendimentos. Desse total, 52% foram analisados na classificação de risco como verde, ou seja, deveriam ser atendidos nas Unidades Básicas de Saúde e não por uma UPA.