INFORME RBTRANS – INTERDIÇÃO DE VIA PÚBLICA

Licenciamento ambiental para a construção da estrada que ligará o município de Feijó à Envira, no Amazonas, esteve entre os assuntos abordados

O desenvolvimento econômico de Feijó, por meio de uma ligação terrestre com os municípios do Amazonas, foi uma das pautas tratadas pelo governador do Estado do Acre em exercício, Nicolau Junior,na manhã desta terça-feira, 11. O prefeito de Feijó, Kiefer Cavalcante (PP), o secretário extraordinário de Governo, Vagner Sales, e Ítalo Medeiros, presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura, Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), foram recebidos no Gabinete Civil do Governador.

O licenciamento ambiental para a construção da estrada que ligará o município de Feijó à Envira será o primeiro passo para que a obra comece, permitindo um novo corredor de integração entre o Acre e o Amazonas. O tema foi tratado na semana passada, quando da ida do governador Gladson Cameli a Feijó para assinar o início das obras de mais de R$ 2 milhões para a recuperação de ramais, dentro da ‘Operação Ramais do Acre’, na região.

A ideia é que o Governo do Estado do Acre comece do zero a construção de cerca de 20 quilômetros de ramal a partir do ramal ‘Nove de Julho’, que já está construído e que tem 21 quilômetros de extensão, já no rio Jurupari. Com a outra metade a ser construída, o município de Feijó alcançaria a cidade de Envira que tem, pelo menos, oito voos para Eirunepé e outras cidades amazonenses.

De acordo com o prefeito Kiefer Cavalcante, essa integração permitiria que mercados do sul do Amazonas cheguem a Rio Branco passando por Feijó, que por sua vez se tornaria corredor importante para essa integração. “Esse é o momento de gerar mais emprego e renda para nossa população feijoense”, destaca Cavalcante.

Na última sexta-feira, 7, Ítalo Medeiros esteve com o prefeito de Envira, Ivon Rates, para acertar os primeiros detalhes do novo projeto. “Neste momento, estaremos iniciando os estudos, como parte do processo para o licenciamento ambiental”, ressalta Medeiros.

O presidente da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Acre assume o governo, por conta de uma agenda do governador Gladson Cameli, em Lima, e de outra do vice-governador, Major Rocha, em Brasília.