Gladson viaja ao Peru amanhã para tratar de relações comerciais

O governador Gladson Cameli e a primeira-dama, Ana Paula Cameli, estiveram neste sábado, 8, no Hospital da Criança, em Rio Branco, onde está internado um bebê de nove meses, uma das vítimas do incêndio numa embarcação em Cruzeiro do Sul, na noite desta sexta-feira, 7.

“Vimos aqui prestar assistência às vítimas desse trágico acidente e reiterar que o governo está prestando toda a assistência às vítimas e aos seus familiares neste momento doloroso para as famílias acreanas”, ressaltou Gladson Cameli.

A primeira-dama, por sua vez, agradeceu a rápida mobilização das pessoas, que de forma direta ou indireta estiveram auxiliando no socorro. “O senso humanitário, o sentimento de solidariedade que aflorou em todos é o grande exemplo de que o amor ao próximo continua sendo muito importante”, destacou Ana Paula Cameli.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesacre) emitiu nota de solidariedade às oito pessoas, das dezoito que estavam no barco e que ficaram gravemente feridas.

A criança visitada por Gladson e Ana Paula segue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Criança com 90% do corpo atingido por queimaduras de primeiro, segundo e terceiro graus.

Todas as ações em apoio às vítimas estão ocorrendo desde os primeiros momentos do acidente, com o suporte do Corpo de Bombeiros e que seguiram com o trabalho dos profissionais do Hospital Regional do Vale do Juruá, entre médicos, enfermeiros, e técnicos.

“Profissionais em saúde dos municípios de Tarauacá, Feijó, Porto Walter, Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Marechal Thaumaturgo, além de voluntários da sociedade civil também colaboram com insumos médicos, hospitalares e medicamentos, atuando de forma voluntária, fora de seu horário de trabalho para auxiliar as vítimas”, diz a nota publicada pelo governo do Estado.