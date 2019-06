Gladson anuncia retomada de obras inacabadas e médico especialista para acompanhar vítimas de incêndio no Juruá

No programa ‘Fale com o Governador’, Cameli anunciou reinício de obras não terminadas, em todo o estado, e a vinda de profissional médico para acompanhar vítimas de tragédia em embarcação, em Cruzeiro do Sul

O governador Gladson Cameli manifestou alegria, na manhã desta segunda-feira, 10, pelo sucesso na agenda da semana passada que destinou R$ 10 milhões para a recuperação de ramais em todo o estado. Cameli participou de mais um programa ‘Fale com o Governador’, transmitido para todo estado pelo Sistema Público de Comunicação do Acre, dos estúdios da Aldeia FM, em Rio Branco.

“Eu ‘ganhei’ meus cinco meses de mandato, conversando com os meus velhinhos lá dos municípios, indo para os debates e enfrentando os problemas do nosso estado, porque não temos que fugir do povo, e isso foi gratificante”, afirmou Cameli.

Segundo o governador, além dessa primeira fase de reconstrução de ramais, um aporte de R$ 94 milhões, também para a recuperação de estradas vicinais, estará sendo liberado no final do segundo semestre. O dinheiro, de emendas de bancada, é fruto de um esforço da equipe de projetos e de engenheiros do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura, Hidroviária e Aeroportuária do Acre, o Deracre, para evitar que ele fosse devolvido.

Além disso, a ideia, segundo o governador, é aproveitar o verão para também começar imediatamente as obras que encontram-se inacabadas, em todos os municípios.

“Para esta finalidade, estamos injetando mais R$ 80 milhões, incluindo a reforma de uma grande escola no Jordão, uma reivindicação desse nosso povo querido”, destacou o governador, se dirigindo em particular aos ouvintes daquele município.

Às famílias de servidores públicos estaduais já falecidos, Gladson Cameli anunciou a liberação das verbas rescisórias de 2015 e de 2016. “Preparem os documentos que vamos pagar [os recursos] às famílias, referente a 2016 e aos restos a pagar de 2015”.

A renegociação de dívidas, o pagamento de empréstimos em atraso e o gerenciamento de contas estão permitindo ao Governo do Estado do Acre a recuperação gradativa das finanças, recuperando recursos que na opinião do governador está gradativamente levando as contas do estado à normalidade.

“Se no começo não estávamos tomando café para economizar na janta, hoje podemos dizer que já estamos também tomando café e começando a almoçar sem prejudicar o jantar”, brincou, usando uma metáfora para explicar como a administração passada deixou o estado e como o novo governo a vem recuperando.

A política de administrar o estado, interiorizando as ações, vem sendo elogiada por todos, sobretudo, pequenos agricultores dos quatro cantos do Acre. Gente como o colono José Antonio da Silva e a esposa, dona Maria, ambos produtores da estrada Transacreana, e que fizeram questão de gravar um vídeo agradecendo às intervenções do governo do estado, nos ramais da região.

“Governador! Em mais de 20 anos eu nunca tinha visto obras aqui. E é isso mesmo que o senhor deve fazer, levar [as obras] de dentro pra fora. E que Deus abençoe o senhor”, ressaltou Silva.

O programa desta segunda-feira,10, contou com a participação de André Hassem, presidente do Instituto do Meio Ambiente do Acre, o Imac, que tornou a falar dos investimentos na criação de suínos na fronteira para abastecer a Dom Porquito.

No último dia 1º de junho, o Governo do Estado do Acre entregou pelo menos 33 licenças ambientais aos do município de Epitaciolândia, gerando novos investimentos de R$ 18 milhões para a região, considerada corredor estratégico para as exportações de cortes de suíno aos mercados asiáticos e latino-americanos, via frigorífico Dom Porquito.

Solidariedade às vítimas de incêndio

O governador expressou condolências à família da ribeirinha Simone Souza Rocha, de 24 anos, que faleceu em decorrência do incêndio em embarcação, ocorrido na última sexta-feira, 7, em Cruzeiro do Sul, e manifestou preocupação com a forma como vêm sendo transportados combustíveis, junto de pessoas, no Juruá. Simone Rocha morreu na tarde deste domingo, 9.

Das 18 pessoas que estavam no barco e que se feriram, todas estão recebendo atendimento, tanto em Rio Branco como em Cruzeiro do Sul.

“Eu lamento muito o falecimento de uma vitima e estive com a minha esposa visitando uma das crianças atingidas. Quero dizer que já telefonei para um especialista em queimaduras e que estará vindo para o Acre, de Goiânia, para acompanhar as vítimas. Se for preciso, poderemos custear uma UTI aérea, do próprio bolso, se for o caso, para remover as vítimas a centros especializados”, disse Gladson Cameli.