3 Dicas de Segurança para Proteger os seus Dados em Tempos Modernos

Felizmente as tecnologias do mundo moderno nos proporcionam coisas incríveis diariamente, porém, o preço pago por esses benefícios as vezes se torna alto demais. Intimidade exposta, dados clonados, computadores hackeados… Todos nós conhecemos algum desses casos onde a modernidade colocou em risco a segurança dos seus usuários. Por isso mesmo preparamos uma lista com 3 dicas de segurança para você proteger os seus dados e continuar fazendo uso da internet e das tecnologias do mundo moderno sem grandes preocupações.

Cubra ou desconecte sua webcam e microfone

A primeira dica é a sua proteção física, pois alguns hackers, quando conseguem entrar no sistema do seu computador, acessam todas as suas informações, incluindo a sua webcam e o seu microfone. E não tem nada pior que ter alguém assistindo toda a sua vida e ouvindo as suas conversas particulares. Então, para evitar essa dor de cabeça, desconecte a câmera e o microfone do seu computador ou então use apenas um adesivo para cobrir os mesmos, como nos ensinou Mark Zuckerberg e o diretor do FBI. Ao cobrir os dispositivos você já impede a transmissão de áudio e de imagens caso haja invasões, o que te dá uma certa segurança em caso de ataques de hackers.

Tenha cautela ao interagir com e-mails não solicitados

O phishing é um golpe onde os criminosos roubam senhas de banco e outras informações pessoais dos navegadores para uso em operações não autorizadas. Ele é a maneira mais utilizada pelos hackers para conseguir informações pessoais de outros usuários invadindo computadores. E você pode até achar que consegue identificar e-mails com esse tipo de golpe, mas acredite, o nível de sofisticação está tão alto que certamente você terá muita dificuldade para identificar uma fraude.

Então a dica é ficar atento aos e-mails do seu banco, do seu cartão de crédito ou qualquer outro site que você tenha conta e que solicite um clique em algum link ou que peça para você fazer um download. Nunca faça o que o e-mail sugere! Vá direto ao site do seu banco ou do seu cartão e verifique se a solicitação recebida é, ou não, verídica.

Use sempre uma VPN

As VPNs, que em português significam Rede Privada Virtual, são uma importante ferramenta para quem deseja manter a segurança enquanto navega pela internet. É claro que existem no mercado várias plataformas que oferecem esse tipo de serviço, algumas gratuitas e outras pagas. A VPN que utilizamos e indicamos de olhos fechados é a ExpressVPN, que já atua a bastante tempo no mercado com uma reputação invejável.

A grande vantagem, entre várias outras, dessa ferramenta é que a criptografia é mais rigorosa e permite que você navegue sem deixar vestígios, ou seja, você pode fazer uma navegação anônima e segura sem deixar histórico de navegação nem os seus dados pessoais salvos. Assim, em caso de ataques de hackers, os seus dados estarão protegidos e dificilmente serão acessados pelos criminosos.