Prefeita Socorro Neri lança edital do programa Plantando Com os Curumins

Programa tem como objetivo principal formar a consciência dos alunos das escolas e creches da rede municipal de ensino da importância da preservação do meio ambiente.

A prefeita Socorro Neri lançou o edital do programa Plantando com os Curumins, que será executado pela Prefeitura de Rio Branco, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Seme). A solenidade de lançamento foi realizada, na manhã desta sexta-feira, 7, no Salão Cultural da Faculdade da Amazônia Ocidental (Faao).

O projeto, que iniciou em 2013, vai contemplar dez escolas da rede municipal de ensino com atividades de Educação Ambiental (E.A), promovendo o envolvimento das crianças em uma experiência de conhecimento, reflexão, interação para a preservação, valorização e defesa das árvores da escola, do bairro, da cidade e do planeta.

De acordo com a gerente de E.A. da Semeia, Fátima Nascimento, a meta do programa para este ano é implantar jardinagem e ações educativas nas escolas do município e ao mesmo tempo formar multiplicadores para a preservação do meio ambiente. Ela informou que as inscrições estarão abertas no período de 17 de junho a 06 de julho de 2019. “As inscrições são online”, explicou.

O edital especifica os critérios para a participação do certame: as escolas devem pertencer à rede municipal de ensino; possuir projetos ou ações de Educação Ambiental em seus espaços; e que se comprometam com a manutenção de seus jardins e a continuidade das ações ambientais.

A Semeia fará a parte educativa, dará apoio e fará a jardinagem dos espaços das escolas que serão selecionadas. O edital também trata da capacitação, sensibilização do corpo de professores e gestores das escolas. Em seguida, será promovida a capacitação das próprias crianças, por meio de atividades lúdicas, músicas, “contação” de histórias e realização de atividades práticas de paisagismo e plantação de hortaliças.

Transforma o mundo

Em sua fala, a prefeita Socorro Neri parabenizou os secretários Aberson, da Semeia, e Moisés Diniz, da Seme, e suas equipes pelo trabalho que vem sendo realizado. Ela enfatizou a importância da educação para a conscientização de que é necessário preservar o meio ambiente. “A educação transforma pessoas; pessoas transformam o mundo”, afirmou.

A prefeita aproveitou para agradecer a presença da vereadora Elzinha Mendonça, presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal de Vereadores de Rio Branco, bem como à direção da Faao pelo apoio ao programa. “São parceiros importantes para as ações do nosso município”, salientou.

Plantando agora

O secretário Aberson Carvalho ratificou a importância do Programa Plantando com os Curumins. “Estamos encerrando a nossa Semana do Meio Ambiente. A gente está plantando agora para colher no futuro. A gente está ensinando as nossas crianças, de idade baixa em seu valor formativo, para que elas possam ter consciência e sejam responsáveis no futuro”, destacou.

Carvalho revelou que o aumento no número de participação de escolas em 2019 foi um pedido de Socorro Neri. “É um pedido da prefeita. Ela pediu que dobrássemos o número de escolas, de cinco para dez. A prefeita tem uma preocupação com a agenda ambiental, uma agenda progressista, onde damos valor e importância”, disse.

E acrescentou: “Vivemos na Amazônia, que tem a maior biodiversidade do planeta. Não podemos fugir de assumir que o meio ambiente interfere hoje e interfere o amanhã. Então, se faz necessário um cuidado, se faz necessário uma harmonização entre o ser humano e o meio ambiente”.

Semana importante

A vereadora Elzinha Mendonça classificou como importante o atual momento. “Essa semana é muito importante, em se tratando de um tema muito relevante, que é o meio ambiente. Nós cidadãos precisamos nos unir para a criação de políticas públicas de educação ambiental, buscar meios de trabalhar para a preservação do meio ambiente. É uma das pautas que temos trabalhado bastante no parlamento. Quando se fala de meio ambiente, se fala de vida”, enfatizou.

O secretário Moisés Diniz afirmou que o Plantando com os Curumins “é um projeto que olha para a criança na escola e na creche e ajuda para que ela possa ganhar consciência ambiental, para que ela possa fazer o seu jardim, a fazer o seu espaço verde na escola, que ela perceba que o planeta Terra é único”.

“Quando ele exaurir todos os recursos, não há como se mudar. Portanto, todos temos que cuidar dos nossos quintais, do nosso lixo, de reciclar o nosso lixo, quer cuidar dos nossos igarapés e florestas, cuidar da nossa alimentação”, saliento”.

Tatiana Carbone, da FAAO, elogiou a prefeita Socorro Neri pela iniciativa da Prefeitura em se preocupar com a preservação do meio ambiente. Classificou como muito importante a participação da criança na conscientização de que é necessário cuidar do planeta. “São atividades como essa que irão garantir vida nos próximos cinquenta, cem anos. Sem educação não existe vida”, concluiu.