Médica cai em golpe no WhatsApp e recebe ‘conselho’ de bandido: ‘Tem que amadurecer’

Lohana Silva, de apenas oito meses de vida, é uma das vítimas com graves ferimentos após explosão de uma embarcação no município de Cruzeiro do Sul. Ela acaba de chegar a Rio Branco depois de ser transferida com urgência a bordo de um avião do Hospital Geral do Vale do Juruá para o Hospital de Urgência e Emergência (Huerb) da capital acreana.

Ela chegou à unidade de Rio Branco no início da tarde deste sábado, 8, entubada e em estado grave. A mãe da menina, o pai e dois irmãos seguem internados no Hospital do Juruá. Quem acompanha a bebê é sua tia, Isabel dos Santos.

Agora, a equipe de saúde do Huerb segue com os procedimentos necessários de tratamento em Lohana.