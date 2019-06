Homem com 90% do corpo queimado e criança são transferidos para Rio Branco

Equipes da Secretaria de Estado de Saúde e Hospital do Juruá continuam mobilizadas para o atendimento às pessoas que ficaram feridas durante o incêndio a um barco que estava ancorado no rio Juruá, na noite desta sexta-feira, 7. Ao todo, 17 pessoas ficaram feridas, duas foram levadas para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Neste sábado , 8, um bebê de sete meses foi transferido da Unidade de Tratamento Intensivo(UTI) do Juruá para a UTI do Hospital da Criança. O Governo do Estado viabilizou a transferência da paciente via Tratamento Fora de Domicilio (TFD), que fretou o serviço aeromédico para o transporte.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) realizou o transporte dos medicamentos e insumos e disponibilizou um médico para acompanhar a criança durante todo o percurso, e também para avaliar os demais pacientes e verificar a necessidade realizar outras transferências.

O Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos (DAFI) enviou medicamentos como antibióticos, analgésicos, materiais de consumo e curativos. Os materiais foram entregues pelo SAMU ao Hospital do Juruá na manhã manhã deste sábado.

De acordo com o Diretor de Assistência da Sesacre, Wilson Afonso Dias, “Além do envio dos medicamentos e insumos, os profissionais da regional e também do entorno, como Tarauacá, estão se mobilizando para auxiliar nos cuidados médicos dos pacientes, que em alguns casos necessitam de especialidades”, explica o diretor.

O diretor do Hospital do Juruá, Marcos Lima, agradeceu o envolvimento de servidores e populares no socorro às vítimas do incêndio. “Parabenizo a todos os colegas, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, apoio dos serviços gerais, como também da Secretaria de Saúde da regional, irmã Nair, Beth. A solidariedade dos trabalhadores da Saúde foi ímpar nessa situação”.

Hemonúcleo de Cruzeiro do Sul realiza campanha de doação de sangue para as vítimas

Os interessados em doar sangue para ajudar as vítimas do acidente que estão internadas no Hospital do Juruá devem se dirigir ao Hemonúcleo de Cruzeiro do Sul.

Pode ser qualquer tipo sanguíneo. Os requisitos básicos para realizar a doação são: estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos e pesar, no mínimo, 50 kg. Para realizar a doação é necessário apresentar documento oficial com foto (menores de idade precisam estar com responsável).

Excepcionalmente neste sábado , 8, devido ao ocorrido, o Hemonúcleo estará em funcionamento até às 12 horas. Na segunda-feira, o atendimento ocorre em horário normal. O Hemonúcleo fica localizado na rua Pedro Teles, 600, bairro, Manoel Terças, em Cruzeiro do Sul.