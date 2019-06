Detran divulga calendário de leilão de veículos de 2019

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) divulgou nesta sexta-feira, 7, o calendário de leilões programados para este ano. Ao todo, serão 14 certames de veículos retidos, em várias cidades do estado.

Os interessados em participar dos leilões devem ficar atentos às publicações dos editais no Diário Oficial do Estado (DOE) e no site do órgão, com informações sobre como realizar as inscrições e visitação dos veículos no pátio do Detran/AC, já que essas etapas são indispensáveis para a participação no leilão.

“Todos os leilão são avisados previamente em nosso site e na imprensa, quem deseja participar deve ficar atento aos prazos de inscrição. Essa é uma oportunidade de adquirir um carro ou uma moto com valor abaixo de mercado”, afirma a diretor de Operações do Detran/AC, Isaías Brito.

Os veículos que foram removidos para o pátio do órgão, em operações de fiscalização, por apresentarem alguma irregularidade, ficam sob guarda do Detran pelo prazo 60 dias, se não forem resgatados, estão sujeitos a leilão.

O valor arrecadado em cada lote, individualmente, será utilizado para a quitação dos débitos do veículo gerados até a data do leilão, depositando-se o restante, se houver, em conta junto ao Banco do Brasil S.A, em nome do proprietário anterior, na forma da lei. Os débitos serão quitados, proporcionalmente conforme dispõe a Lei Federal nº 13.160/2015.

Confira o calendário: