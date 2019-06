Acidente na BR-364 deixa um homem morto e outro gravemente ferido

Duas tentativas de homicídio ocorrem na noite desta quinta-feira (6) em Rio Branco. Os crimes aconteceram quase que simultaneamente numa chácara localizada em um ramal no km 7 da BR-364 e em um bar localizado na Rua Cruzeiro do Sul, no conjunto Esperança. A primeira vítima foi Vitor Saldanha, de 22 anos.

O jovem estava na porta de casa na chácara do pai quando três homens chegaram em um carro. Um deles sacou uma arma e efetuou disparos contra Vitor que acabou atingido no abdômen e em um das pernas. Ele foi socorrido pela Unidade de Suporte Avançada do Samu e encaminhado ao Pronto Socorro da capital.

Weverton Félix Júnior, de 24 anos, foi a segunda vítima. Ele foi ao bar do Flamengo, no Esperança, para comprar cigarros quando homens armados chegaram e tentaram matá-lo a tiros. Ele acabou baleado em um dos braços, no abdômen e na perna. Júnior também foi levado ao Pronto Socorro por uma equipe do Samu.

Ambos os casos devem ser investigados pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A motivação para os ataques é incerta, mas segundo a polícia, podem ter relação com confronto entre facções rivais. Até o momento nenhum suspeito foi identificado ou preso.