Visita íntima é suspensa após princípio de tumulto em bloco de presídio no AC

O jovem identificado como Weligton Lima da Silva, de 19 anos foi golpeado com três facadas na manhã desta quarta-feira (5) na Rua Aquarela, localizada no bairro Conquista, em Rio Branco. O autor do crime segue sendo procurado pela polícia.

As informações apuradas pela nossa equipe são de que Weligton caminhava pela rua quando o homem se aproximou e armado com uma faca passou a desferir os golpes . O rapaz foi ferido no rosto e no ombro.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada por populares e socorreu o jovem que foi encaminhado ao Pronto Socorro. A motivação para o crime é desconhecida. O caso é investigado pela Polícia Civil.