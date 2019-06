Professor de 69 anos é esfaqueado dentro da UFAC

O professor Wilson Canaverde, de 69 anos, foi golpeado com uma facada no peito dentro do Campus da Universidade Federal do Acre (UFAC), em Rio Branco, por volta do meio-dia desta quinta-feira (6). Ele ainda permanece internado no Pronto Socorro da capital.

Informações apuradas são de que o professor de educação física estava próximo à piscina da universidade quando um homem se aproximou e tentou contra sua vida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu a vítima.

O criminoso fugiu sem levar nenhum pertence do professor, mas acabou detido.

O autor do crime foi conduzido a Delegacia Central de Flagrantes – DEFLA da Polícia Cívil, e após ser ouvido será conduzido a sede da Polícia Federal, pelo fato do crime ter sido cometido contra um Servidor federal e dentro de um órgão Federal.

Nota de esclarecimento: Reitoria

Ato de violência contra servidor da Ufac no campus-sede

Um servidor técnico-administrativo da Ufac foi vítima de facada enquanto desempenhava suas atividades de trabalho, na manhã desta quinta-feira, 6, no campus-sede. Ele foi encaminhado para atendimento médico no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco pelo Samu e se encontra com quadro de saúde considerado estável.

No momento da ocorrência, o serviço de vigilância da Ufac foi acionado e capturou o autor da violência, que foi levado à delegacia pela Polícia Militar. A Reitoria e a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas também estiveram presentes no local para tomar as medidas necessárias.

A Reitoria repudia veementemente todo e qualquer ato de violência e manifesta sua solidariedade à família do servidor.