Máquina equipada com vassoura coletora é novidade na limpeza de ruas em Brasiléia

Brasileia acaba de ganhar um equipamento que vai contribuir muito com o andamento dos trabalhos da operação verão que tem realizado obras importantes na cidade nesse período do ano.

A população tem acompanhado de perto as mudanças positivas que o município vem recebendo tanto na área urbana da cidade quanto na zona rural. São serviços de melhoria viária, tapa-buracos, limpeza de praças e ruas, desobstrução de bueiros e redes de drenagem, recuperação de ramais e pontes e melhoria da iluminação pública. As ações são coordenadas pela secretaria de Obras e beneficiam diretamente a população do município.

Mas o que tem chamado à atenção dos moradores de Brasileia nos últimos dias é a nova máquina adquirida pela gestão municipal para fazer a varrição e limpeza da cidade. Trata-se de uma máquina modelo BobCat equipada com uma vassoura coletora que vem limpando as margens das avenidas e ruas pavimentadas do município.

O equipamento foi adquirido com recursos próprios do tesouro municipal e visa deixar a cidade mais limpa e harmonizada, diminuindo assim os transtornos causados aos moradores, comerciantes e condutores que utilizam as vias principais da cidade diariamente.

A prefeita Fernanda Hassem diz que só foi possível a aquisição desse equipamento graças a um planejamento e esforço da equipe. “Essa é uma conquista importante para a população de Brasileia, há muito tempo desejávamos comprar essa máquina. A aquisição foi feita com recursos próprios do município e pra nós é uma grande satisfação termos conseguindo esse feito, sobretudo com esse crise financeira que os municípios estão passando”.

Fernanda explica ainda que a gestão está trabalhando em um planejamento para que o “vassourão” atenda bairros e ruas específicas e assim o município possa avançar com a limpeza. “Com esse equipamento vamos economizar com recursos humanos, no caminhão pipa e ainda podemos ter uma cidade limpa como a gente deseja”, finaliza a prefeita.

A máquina trabalha das 23 horas até às 6 da manhã, quando não tem trânsito ou grande movimentação nas vias. Após o término da limpeza das principais avenidas da cidade, o equipamento irá atender também as ruas principais dos bairros de Brasileia, conforme cronograma da secretaria de Obras.

Eldson Júnior – SECOM/PM