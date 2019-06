Em ação do Dia do Meio Ambiente, grupo recolhe 1 tonelada de lixo às margens de rio no AC

A 4ª edição da Ecoflores tem como meta reunir 100 empreendimentos de vários segmentos

Todos os anos o Horto Florestal recebe as cores, os aromas diversificados e a troca de experiências da Feira Ecoflores que aborda temas de relevância social. Este ano a feira será realizada de 27 a 30 de junho e tem como tema “Educação e Saúde Mental em Redes de Economia Solidária”.

Em reunião, realizada no prédio sede de prefeitura, acompanhada pelos secretários de Agricultura e Floresta e de Meio Ambiente, a prefeita Socorro Neri recebeu a comissão organizadora da Feira. Neri destacou a importância da Ecoflores no fomento da economia solidária, parabenizou os organizadores, garantiu que a prefeitura dará o apoio necessário para a realização do evento e ressaltou que “o tema escolhido tem muita importância nos dias atuais porque é uma forma de desmistificar preconceitos vividos pelo segmento”.

O coordenador da UNISOL no Acre, Carlos Omar da Silva, agradeceu a prefeita por mais uma vez ser parceira no evento “a Prefeitura de Rio Branco sempre é parceira na realização da Ecoflores e no fomento da Economia Solidária” e ressaltou que “estamos fazendo os últimos ajustes na programação para lançar a 4ª edição da Feira”.

4ª Ecoflores

Valorizando culturas regionais e a integração comercial de cadeias produtivas de base associativista e cooperativista, a 4ª Ecoflores traz ao público: alimentação, produtos da agricultura familiar, jardinagem, artesanato, movelaria, reciclagem, ambulantes, bazar, cerâmica, brinquedos. Contará com empreendimentos do Peru, da Bolívia e nacional, através da Cooperativa Justa Trama que trabalha a cadeia produtiva e processamento do algodão agroecológico, presente em vários estados brasileiros.

Além da exposição e vendas de produtos dos empreendimentos, a Ecoflores ofertará diversos sociais para atendimento ao público, tais como: atendimento psicológico, atendimentos de saúde, testes rápidos, distribuição orientada de insumos preventivos, além de atendimentos e orientação ofertados pelo Ministério Público Estadual.

A Ecoflores é uma iniciativa da Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários no Acre (Unisol) realizada em parceria com a Prefeitura de Rio Branco, por meio das secretarias de Educação (SEME) Meio Ambiente (Semeia), Assistência Social (SASDH), Agricultura e Floresta (Safra), Finanças (Sefin), Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil (FGB), conta a parceria do Governo do Estado, do Instituto Federal do Acre (Ifac) e organizações sociais civis.