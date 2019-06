Ainda com problemas na bomba, abastecimento de água segue reduzido em Rio Branco

No dia 30 de abril, o secretário de Educação do Ministério da Educação (MEC) anunciou que o corte de 30% dos repasses para todas as universidades federais. De acordo com a Ufac, o corte causa uma redução de R$ 15 milhões no orçamento da instituição, que pode ter o segundo semestre de 2019 comprometido.

Conforme a universidade, com o risco de interrupção dos serviços e de revisão dos contratos terceirizados, foi preciso adotar algumas medidas. Entre elas, a redução no horário de funcionamento da biblioteca, que era aberta das 7h30 às 21h de segunda a sexta e das 8h às 12 aos sábados.

Com a mudança, vai passar a funcionar das 9h às 20h de segunda a sexta e aos sábados das 9h às 12h. Segundo a Ufac, o objetivo é economizar com o consumo de energia elétrica.

Outra medida foi a redução dos serviços de limpeza no campus e a suspensão dos agendamentos externos do anfiteatro Garibaldi Brasil e do Teatro Universitário. A solicitação de passagens e diárias também sofreram alteração e só devem ser autorizadas em casos emergenciais.

Ainda de acordo com a Ufac, os editais de extensão para fomento das semanas acadêmicas do segundo semestre e de eventos não serão publicados.

“A Reitoria informa ainda que novas ações de restrições orçamentárias poderão ser tomadas caso a decisão do MEC não seja revogada, antes do encerramento do primeiro semestre letivo de 2019. As medidas têm como objetivo assegurar condições mínimas para o funcionamento da universidade e o atendimento à comunidade acadêmica até o fim do mês de julho do corrente ano”, disse a reitoria.

Estudantes e servidores da Ufac fecharam universidade em protesto contra bloqueio de verbas — Foto: Iryá Rodrigues/G1

Protesto na Universidade

As manifestações contra o bloqueio de recursos para instituições federais marcaram o último dia 15 de maio no Acre. O bloqueio é, de acordo com o Ministério da Educação, é de 24,84% das chamadas despesas discricionárias — aquelas consideradas não obrigatórias, que incluem gastos como contas de água, luz, compra de material básico, contratação de terceirizados e realização de pesquisas.