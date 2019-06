Carnavale 2019 terá banda Chiclete com Banana na atração principal

Durante três dias, representantes de setores ligados a educação, na esfera municipal e estadual, se reúnem no 16º Encontro da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), que acontece no auditório do Sesc, em Cruzeiro do Sul (AC). Entre os inúmeros assuntos debatidos e apresentados no encontro, o de maior ênfase e apontado como mais importante pelos participantes, estão as parcerias entre estado e municípios no desenvolvimentos das ações educacionais, chamada de ‘Regime de Colaboração’.

O encontro contou com a presença do Secretário Estadual de Educação, Mauro Sérgio, dos prefeitos de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, de Mâncio Lima, Issac Lima, e de Marechal Thaumaturgo Isaac Pianko. Durante os três dias serão apresentadas dez palestras.

Outro assunto de relevância abordado pelo presidente da Undime e secretário municipal de educação de Rio Branco, Moisés Diniz, é a implantação de climatização nas escolas, com proposta de dialogar com todos os gestores municipais para conseguirem uma emenda impositiva de bancada, com propósito de iniciar um processo de instalação de energia solar, além de tratar ainda sobre a melhoria nos salários dos educadores.

“Seria uma bandeira que não daria para o município liderar sozinha, mas com a Undime lideraríamos essas bandeiras”, completou Diniz.

O prefeito de Marechal Thaumaturgo, Isaac Pianko, relatou que além do município contar com várias comunidades indígenas, 60% da nossa população está localizada em área rural. Tendo como desafios a merenda escolar, além do saneamento que está envolvido na parte educacional.

“Que possamos fazer um bom debate, tirar encaminhamentos positivos e ajudar nós como prefeitos a melhorar o sistema de educação dos municípios”, relatou o gestor.

Para o prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, o debate é muito importante, sendo o momento de apresentar novas ideias políticas, que beneficiam a sociedade como um todo.

“Não tenho dúvida que o maior desejo de todos os secretários é que o estado assuma o ensino do 6º ao 9º ano, e os municípios o ensino infantil até o 5º ano, e tenho certeza que o secretário de estado é sensível a esta causa”, destacou Cordeiro.

O Secretário Estadual de Educação, Mauro Sérgio, enfatizou que esse é um encontro de fundamental importância para que possam alinhar ações em parceria entre estado e municípios.

“Se buscamos um ensino de qualidade para nosso estado temos que trabalhar em conjunto. Queremos intensificar o regime de colaboração e trabalhar em parcerias, pois esse é o único caminho para alcançarmos o sucesso”, afirmou o secretário.

Após os debates, todos os pontos apresentados foram organizados e serão posteriormente exibidos para as autoridades competentes, em futuras reuniões com o governador, presidente da Aleac, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, bancada federal e senadore