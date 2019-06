Aparelhos de bafômetro do Detran retornam ao Acre após manutenção no Amazonas

Os etilômetros, aparelhos de bafômetro do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC) já retornaram ao Estado e o órgão voltou a utilizá-los normalmente durante as operações nas vias estuais. Antes disso, os equipamentos haviam sido levados para uma aferição de rotina no Estado do Amazonas.

De acordo com o Detran, o Acre não possui nenhuma empresa credenciada ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) que possa realizar o serviço, por isso enviou os instrumentos de fiscalização de trânsito para manutenção na capital amazonense (Manaus).

Segundo a direção do órgão, no período em que os aparelhos estavam sob manutenção no Estado vizinho, as operações ‘Álcool Zero’ foram realizadas normalmente com bafômetros cedidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF-AC). “O Detran informa ainda que os bafômetros já estão em funcionamento”, garante o conselho diretor.

O bafômetro é instrumento utilizado na fiscalização de trânsito para medir a concentração de bebida alcoólica no ar expirado por condutores de veículos.