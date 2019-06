Pescadores e produtores rurais protestam e fecham rodovia AC-40

Pescadores realizam neste momento uma manifestação em frente ao Ministério da Agricultura e estão interditando os dois sentidos da AC-40.

O motivo é a permanência de Luziel Carvalho na Superintendência do Ministério da Agricultura no Acre.

As informações, confirmadas pelo próprio Luziel, dão conta de que é questão de dias a exoneração do mesmo no cargo que ocupa desde 2016.

“A Vanda Milali, o Alan Rick e a Mara Rocha já encaminharam ao Petecão um novo nome para me substituir. Eu fui pego de surpresa, não sabia de nada. O que sei que é resolvem a vida da gente e nem se quer eu fui comunicado”, afirma Luziel.

Com faixas e cartazes, os manifestantes cobram os parlamentares federais e até o governador Gladson Cameli a permanência de Luziel à frente do órgão federal no Acre.

Nilva de Lima, agricultora do Assentamento Campo Alegre, e falou porque estava na manifestação. “O Luziel não fica só no gabinete. Nunca vi um superintendente ir na casa de produtor, como ele vai. Se for preciso eu trazer minhas 250 famílias do meu assentamento, eu vou trazer”.

Com a extinção do Ministério da Pesca pelo presidente Jair Bolsonaro, o setor passou também a ser coordenador pelo MInistério da Agricultura. Elenildo Nascimento, presidente da Federação dos Pescadores do Acre, defendeu a permanência de Luziel. “Pela primeira vez a gente tá tendo o planejamento de todas as colônias de pescadores. Agora o cidadão começa a fazer um bom trabalho e já vai ser trocado, sem ouvir a nossa categoria? Quem sabe da nossas prioridades somos nós e a gente só quer ter o direito de sentar na mesa e discutir junto”, afirma.