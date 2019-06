Incêndio destrói três casas de madeira no AC e bombeiros suspeitam que foi criminoso

Um jovem identificado por Cleiton, de 18 anos, foi atropelado no início da tarde desta segunda-feira (03), após tentar assaltar um motociclista na Rua Mico Leão no conjunto Wilson Ribeiro na região do Calafate em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem ao ac24horas, o condutor estava trafegando na sua moto quando inesperadamente o assaltante apareceu no meio da rua apontando a arma na tentativa de parar a motocicleta e roubá-la. O condutor ao perceber que se tratava de um assalto acelerou a motocicleta e atropelou o criminoso que ainda chegou a efetuar um disparo na tentativa de acertar o motociclista, que fugiu do local. Com o impacto Cleiton caiu, bateu a cabeça e desmaiou em via pública.

Policiais Militares do 4° Batalhão foram acionados e ao chegar no local a arma do criminoso já havia sido levada por algum popular.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, prestou os primeiros atendimentos e conduziu o jovem ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A Polícia aguarda a alta médica para conduzir Cleiton a Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.