Gladson Cameli afirma que fará própria reforma da Previdência caso o Acre fique fora

Obra custou R$ 333 mil de emenda do senador Sérgio Petecão e de recursos próprios do Município.

Em solenidade que contou com a presença de grande número de moradores, a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, e o senador Sérgio Petecão entregaram na tarde desta sexta-feira (31) à comunidade do bairro João Eduardo a obra de revitalização da quadra poliesportiva Francinei Pinto da Silva, cujos trabalhos estavam paralisados desde os anos 2000.

O nome dado ao espaço esportivo é uma homenagem prestada pela prefeita Socorro Neri ao esportista líder comunitário falecido em 2012 e sugerida pela própria comunidade, que tinha grande carinho por Francinei, que inclusive fazia a manutenção elétrica da quadra, uma vez que trabalhava como eletricista profissional.

A revitalização da quadra teve um custo de R$ 333.454,50 provenientes de recursos próprios do Município e de emenda parlamentar alocada pelo senador Sérgio Petecão ao Orçamento Geral da União (OGU) e teve como fonte o Ministério da Defesa.

De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEINFRA), dentre as principais ações executadas durante a reforma do espaço esportivo e de lazer da comunidade do conjunto e bairros adjacentes estão a cobertura de uma área de 973,96 m², construção do piso no total de 762,17 m2. Também foram utilizados 26,92 m2 de concreto para fundações, além de uma estrutura de 15 toneladas na cobertura da quadra.

A obra era uma antiga reivindicação da comunidade e proporcionará mais oportunidade de lazer e entretenimento aos moradores.

Ao passar de forma simbólica a chave do espaço poliesportivo, a prefeita disse estar feliz por entregar mais uma obra a população de Rio Branco e também por poder homenagear uma pessoa tão querida da comunidade.

“É uma alegria ter tido a participação e o apoio do senador senador Sérgio Petecão para fazer a revitalização dessa quadra, que estava parada desde os anos 2000, e que agora está sendo entregue para a comunidade aqui do entorno. E a comunidade vai assumir a gestão de forma compartilhada com o Município e usufruir desse espaço poliesportivo para práticas esportivas, lazer,convivência, entretenimento”, enfatizou.

“A sugestão da comunidade, de colocar o nome da quadra do esportista Francinei, o conhecido Maguila, foi aceita de imediato. Ele foi um esportista, um militante comunitário, cuja família ainda reside aqui na comunidade. É um momento muito bonito esse de prestar homenagem a uma pessoa da comunidade com a entrega de uma obra tão importante”, acrescentou Socorro Neri.

Em sua fala, o senador Sérgio Petecão disse estar muito satisfeito com a destinação dada pela Prefeitura de Rio Branco à sua emenda parlamentar.

“Estou feliz, porque estou vendo a satisfação da comunidade, das crianças e dos moradores. Está de parabéns a prefeita Socorro Neri . A obra ficou maravilhosa. Eu sempre tenho dito que acima dos interesses políticos e partidários estão os interesses da população. Eu acho que a prefeita está fazendo a parte dela, eu estou fazendo a minha parte, quem ganha é esse povo maravilhoso. Para mim, é motivo de muita satisfação estar inaugurando uma obra tão importante”, salientou o senador.

Representando a família do homenageado, Ney Cássio Pinto disse da gratidão de sua família pela homenagem prestada ao seu falecido irmão. “A nossa família fica muito alegre e feliz pelo fato da prefeitura estar fazendo essa homenagem ao meu irmão, que gostava muito do esporte e, que, com certeza, se vivo estivesse ficaria muito feliz pela lembrança do seu nome para essa quadra. O nosso muito obrigado á prefeita Socorro Neri e ao senador Petecão por tão importante obra para a nossa comunidade”, salientou.

Agradecimento

O morador Raimundo Bonfim, que gosta de praticar esportes também falou da importância da obra e fez questão de agradecer à prefeita. “A gente só tem a agradecer por, neste momento tão difícil que o país vive, o poder público fazer algo tão importante para o nosso lazer. Estão de parabéns a prefeita Socorro Neri e o senador Petecão pelo esforço que fizeram para construir essa obra”, enfatizou.

Desafio

Durante a solenidade a prefeita Socorro Neri disse que aceitava o desafio feito pelo senador, de construir em Rio Branco mais um grande espaço poliesportivo para a população. “Senador Sérgio Petecão, quero lhe dizer que aceito o seu desafio, de juntos construirmos outro grande espaço poliesportivo para a nossa população”, concluiu.

A solenidade teve as falas de lideranças da comunidade, do diretor de esportes da Fundação Garibaldi Brasil, Afrânio Moura, a realização de um momento de oração e foi encerrada com o descerramento da placa de inauguração da obra pela prefeita e pelo senador.