No AC, sindicatos fazem ato contra cortes nas universidades e reforma da Previdência

O reitor em exercício da Ufac, Josimar Batista, assinou na tarde dessa terça-feira, 28, o aditivo do convênio entre a universidade, o Centro de Excelência em Energia do Acre (Ceeac) e a Eletroacre, empresa do Grupo Energisa. O convênio garante verba para o Programa de Eficiência Energética, Pesquisa e Desenvolvimento, que visa ao uso racional de energia elétrica na Ufac.

O projeto de eficiência, desenvolvido pela Ceeac, prevê a instalação, no campus de Rio Branco, de usina de energia solar (fotovoltaica) de 180 quilowatts-pico, a substituição de mais de 14 mil lâmpadas por lâmpadas de LED, consideradas mais eficientes no consumo, além de monitorar o consumo em tempo real em todos os prédios do campus-sede. Essas medidas podem levar a uma economia entre 8% e 10% na conta de energia elétrica da universidade.

Batista ressaltou que a parceria com a Energisa garante o desenvolvimento de pesquisa e extensão, além de gerar redução dos gastos com eletricidade. “Precisamos dessas parcerias neste momento em que, enquanto gestores, trabalhamos fortemente para manutenção e funcionamento da universidade, tendo em vista a crise”, disse. “Além disso, transformamos essa economia em benefícios para estudantes e em laboratórios.”

Segundo o diretor-presidente do Ceeac, Antônio Viera de Melo Neto, o maior objetivo é conscientizar as pessoas, por meio de ações de pesquisa e desenvolvimento. “São as pessoas que fazem as verdadeiras mudanças; são os hábitos de consumo que fazem a diferença”, opinou. “Estamos trabalhando no projeto de pesquisa para traçar o perfil de consumo da comunidade acadêmica para que possamos propor projetos que possam, com pequenas ações, ter grandes resultados.”

Representando a Energisa, o diretor-presidente da Eletroacre, José Adriano Mendes Silva, destacou que a empresa investirá recursos da ordem de R$ 2,4 milhões em eficiência energética, em pesquisa e desenvolvimento. “Essa redução na conta de energia é representativa e um dos objetivos do projeto”, afirmou. “Nós, da Eletroacre, acreditamos que o primordial é auxiliar na capacitação acadêmica da Ufac, contribuindo com a sociedade.”

Também participaram da solenidade o pró-reitor de Planejamento da Ufac, Alexandre Hid; o pró-reitor de Administração, Gleyson de Sousa; e o coordenador do curso de Engenharia Elétrica, José Elieser de Oliveira Júnior. A solenidade foi acompanhada por estudantes do curso de Engenharia Elétrica, principais beneficiados com bolsas e cursos ofertados pelo Ceeac.