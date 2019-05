Aula inaugural para o curso de Formação de Soldados será realizada na segunda-feira

O major explicou que nestes casos é aplicado o procedimento padrão e são enviadas duas guarnições para agir rapidamente e, após avaliação, é pedido o reforço. No caso do FOC, não foi necessário reforço.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para atender a ocorrência, fez o procedimento padrão, mas, ao chegar no local, os agentes já haviam controlado as chamas.

Ainda de acordo com o Iapen, no local, estão recolhidos 23 presos que recebem tratamento médico/psiquiátrico. Quatro deles sofreram lesões e foram conduzidos ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb).

“Ao percebem as chamas, os agentes penitenciários de plantão realizaram a devida contenção, impedindo que o fogo se alastrasse por toda a ala e atingisse também a Unidade de Saúde, que fica no mesmo prédio”, informou a nota do Iapen.

A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC). E por, meio de nota, informou que um detento da ala de saúde mental ateou fogo em um colchão na tentativa de atingir os companheiros de cela.

Um princípio de incêndio foi registrado na ala de saúde mental do Presídio Francisco D’oliveira Conde (FOC), em Rio Branco, no começo da noite de ontem quarta-feira (29).

A segurança em todos os presídios do Acre foi reforçada após as mortes nas unidades de Manaus (AM). O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC) informou que pediu reforço de agentes penitenciários e alertou a Polícia Militar (PM-AC) no domingo (26), quando houve uma briga que deixou 15 mortos no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj).