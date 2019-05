Prefeitura realiza recuperação de calçadas e meios-fios

Dos sete veículos modelo Amarok comprados com recursos federais, frutos de emendas parlamentares junto ao Ministério da Justiça, em 2016, para servir exclusivamente aos Batalhões de Combate a Incêndios Florestais, duas foram descaracterizadas irregularmente pelo Corpo de Bombeiros do Acre. Os carros ficaram à disposição do comandante à época, coronel Antônio Marques Gundim, e do coronel Roney, subcomandante. E foram reutilizados até o ano passado pelo atual comandante, Carlos Batista, e outra pelo ex-sub comandante Cleyton Almeida. Depois de um tempo á disposição da Defesa Civil, da qual o coronel Batista também foi coordenador, a Amarok passou a ter placas de segurança – que dá livre acesso a autoridades. Não houve investigação e uma das Amarok, que a reportagem conseguiu localizar, está como “inservível” ao lado da oficina do CBMAC, nos fundos do terreno onde funciona o quartel, na Estrada da Usina.

Outro flagrante de desvio de finalidade: dois outros veículos do mesmo modelo foram trocados por ambulâncias com o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), também irregularmente, de acordo com publicações no Diário Oficial – sendo que uma delas ficou à disposição do Gabinete Militar do então governador Tião Viana (PT). O atual diretor do Iapen, Lucas Bolzone, confirmou que as viaturas permanecem à disposição daquele órgão. Apenas três caminhonetes estariam cumprindo a sua finalidade de combater incêndios florestais.

Os veículos foram adquiridos por emendas de bancada, junto ao Ministério da Justiça, com a finalidade de reaparelhar os órgãos e setores da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Acre, visando o fortalecimento da infraestrutura dos setores de operações aéreas, de combate a incêndios florestais e do sistema de radiocomunicação do Acre. Até a cor dos veículos não foi de acordo com o convênio. Hoje, elas circulam na cor branca quando deveriam ser vermelho padrão.

As imagens usadas nesta reportagem são do Relatório de prestação de contas do convênio.

As características de cada Amarok

VEICULO CABINE dupla, tipo camionete, 04 portas,

04 cilindros, motor turbo a diesel, com no minimo 2,5 litros,

transmissao manual, capacidade minima decarga 1.000

Kg, direção hidráulica, capacidade para 05 pessoas,

potência mínima 116 CV, 05 marchas, 0 Km. TRACAO:

tração 4×2 traseira, 4×4 tempo parcial e 4×4 reduzida.

Diesel; ACESSÓRIOS DE SEGURANCA: apoios de

cabeça dianteiros e traseiros, cintos de seguranca dianteiro

3 pontas, cinto de seguranca traseiro lateral de 3 pontas;

ABS nas 4 rodas. Acessórios: Roda livre automática; Roda

em Aço, tamanhos minimos de 15 x 6 e pneus

(mínimo)235/75R15, especiais pra fora da estrada do tipo

militar/borrachudo. EXTERNOS: Estribos, protetor

decacamba, guincho eletrico na dianteira com capacidade

de 04 toneladas com acionamento externo (+acessorios),

engate reboque na traseira, Para-choques cromados ou na

cor do veiculo; Para-choques de impulsao; Protetor do

Carter. INTERNOS: Ar-condicionado; retrovisor eletrico,

coluna de direcao ajustavel, trava eletrica;jogo detapete em

borracha. PINTURA : Vermelha padrao Corpo de

Bombeiros. Na frente da cabine devera ser pintado ou

adesivado o nome BOMBEIROS (invertido), duas p

COMUNICACAO : Radio transmissor interno Radio

transceptor movel VHF/FM com as seguintes: Faixade

frequenciade 136 a 174 MHz,Potencia de saida de 45

Watts; Capacidade iriiiiirria para 64 canais; Visor alfa

numerico de 14 caracteres, Icone no visor indicando

potencia do sinal, Alarme de emergencia, Identificador de

chamada PTT-ID, Devera

Relatório