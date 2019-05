Ex-presidiário é morto após sair de facção em Rio Branco, diz família

Ainda segundo Pascoal, as ambulâncias do Samu fazem o transporte de pacientes do interior do estado para hospitais na capital. Segundo ele, esse tipo de serviço não deveria ser feito pelo Samu, mas sim pelos municípios.

“Os pacientes de baixa e média complexidade, que não têm a necessidade de ir com suporte na transferência – são aqueles que, por exemplo, quebraram um dedo, que tem diabetes – e muitas vezes o Samu assume o papel de transferência. Conforme a portaria do Ministério da Saúde, a portabilidade do Samu é para atendimento pré-hospitalar, que são nos domicílios, via pública ou local público”, frisou.

Manutenções

Com as constantes transferências, Pascoal afirmou que é comum as ambulâncias disponível nas cidades do interior irem para manutenção. Sem uma viatura reserva, a cidade fica à espera do fim dos trabalhos de conserto.

“Sempre tem uma viatura do município que vem pra reparo e usamos as reservas técnicas, que no momento não tenho nenhuma, para substituir. Essa nova viatura chegando, vou deixar a 01 como reserva técnica para não deixar nenhum município descoberto”, concluiu.