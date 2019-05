VEJA VÍDEO: Briga por causa de copo de mingau no Mercado do Bosque quase termina em morte de PM

Uma discussão motivada por um copo de mingau quase tirou a vida do policial militar Cláudio Henrique Huck. O 3° Sargento da PM foi esfaqueado 5 vezes na madrugada de domingo, 26, no Mercado do Bosque em Rio Branco.

De acordo com informações de uma atendente que não quis se identificar, Huck e sua esposa tinham saído de uma festa e teriam passado no local para tomar café. O militar pediu um mingau em uma das bancas e em seguida, duas mulheres também fizeram o mesmo pedido. Um dos trabalhadores do local atendeu primeiramente as mulheres, então PM reclamou e teve início uma discussão.

Um vídeo mostra que durante a confusão, o policial, que estava desarmado, desfere um soco em uma das mulheres ao perceber que uma portava um canivete. A mulher que estava armada revida golpeando Huck com 5 golpes de canivete.

Após ser esfaqueado, o policial cai no chão e mesmo assim a mulher tenta fura-lo, por várias vezes. Populares entram na briga e impedem que o sargento seja assassinado. Após a ação, as mulheres fogem do local.

A ambulância do SAMU foi acionada e conduziu o PM ao Pronto Socorro de Rio Branco. Seu estado de saúde é estável e não corre risco de morte.

Polícia Civil prende mulher por engano

A Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios e proteção à Pessoa (DHPP), iniciou as investigações e conseguiu e prendeu uma mulher no município de Labrea, interior do Amazonas, mas de acoirdo com informações a mulher que foi presa pela políciaq civil do Acre, identificada pelo nome de Daniele, não é a que se envolveu no crime.