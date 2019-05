NOTA DE ESCLARECIMENTO – PREFEITURA DE RIO BRANCO

A situação do Hospital de Urgência de Rio Branco (Huerb) de Rio Branco parece que só piora a cada dia. Um dos principais problemas é a falta de médicos, principalmente de especialistas.

Um exemplo, é a urologia, onde o GEP, aplicativo que mostra a escala de profissionais, comprova que desde o dia 18 que não há essa especialidade na unidade de saúde.

Servidores do próprio Pronto Socorro, que não querem ser identificados, denunciam que a carência é tão grande de profissionais que representantes da Secretaria Estadual de Saúde procuraram em um grupo de WhatsApp, médicos para tirar plantão na última sexta-feira, 24, e sábado, dia 25, na emergência/observação da pediatria do hospital. Não foi feita nem a exigência de que o profissional fosse pediatra. Nesses dois dias não havia pediatra na escala para a sala de emergência.

O problema, segundo os denunciantes, é que com o cancelamento do concurso simplificado, muitos médicos não quiseram seguir com contrato emergencial sem direitos como insalubridade e adicional de urgência e emergência.

Um vídeo enviado à redação do ac24horas comprova o caos que se tornou o serviço de saúde no Huerb. As enfermarias completamente lotadas e pacientes espalhados pelos corredores. Há, inclusive, a denúncia de que pacientes com problemas graves de saúde esperam no corredor por uma transferência para a Fundação Hospitalar, que não dispõe de vaga na ala feminina.

“Só queria saber onde estão o Sintesac e o Ministério Público que não olham essa situação e não tomam uma providência para ajudar esses pacientes”, afirma uma denunciante.

A reportagem do ac24horas tentou por diversas vezes falar com a direção do Huerb, mas as ligações não foram atendidas. O espaço para um posicionamento da gestão continua disponível.