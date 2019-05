Governo do Acre e Suframa pactuam parceria pelo desenvolvimento da região

O governador Gladson Cameli recebeu na manhã desta terça-feira, 9, na Casa Civil, a visita do Superintendente da Zona Franca de Manaus (Suframa), o coronel Alfredo Alexandre Menezes, que cumpre agenda de três dias no estado acompanhado de técnicos da instituição e empresários do Amazonas interessados em conhecer as potencialidades do Acre para investimentos e parcerias.

A Suframa é uma autarquia vinculada ao governo federal que administra a Zona Franca de Manaus, com a responsabilidade de construir um modelo de desenvolvimento regional que utilize de forma sustentável os recursos naturais, assegurando viabilidade econômica e melhoria da qualidade de vida das populações locais, além de promover a interiorização do desenvolvimento por todos os estados da Amazônia Ocidental.

Durante a agenda no Acre, a comitiva da Suframa irá conhecer a realidade das zonas de livre comércio de Brasileia e Cruzeiro do Sul, mostrar os benefícios da Suframa para os microempreendedores locais, além de fortalecer as parcerias com o governo do Estado, Federação do Comércio e Sebrae, ouvindo as demandas para levar a presidência.

O governador Gladson Cameli cumprimentou o coronel Menezes e reforçou a necessidade de parcerias pelo desenvolvimento do Acre.

“Eu estou precisando gerar emprego e aquecer a economia. O Acre tem uma posição privilegiada com a abertura para o mercado andino, mas muitas coisas aqui estavam paradas. Não podemos perder o intercâmbio comercial com os países andinos. Estamos fazendo tudo que é possível, e o que precisamos agora é de mais apoio”, destaca o governador.

Fomento amazônico

O superintendente da Suframa, coronel Menezes, destaca que em sua gestão planeja resgatar o papel de agente de desenvolvimento regional da Suframa. Com recursos oriundos de repasses sobre o faturamento das empresas instaladas na Zona Franca de Manaus, a autarquia possui recursos para investimentos nos estados que compõe a Amazônia Ocidental.

“Avalio que as relações do Acre com a Suframa vão ser positivas pela liderança do governador Gladson Cameli, que tem um espírito empreendedor, e dentro desse contexto de uma nova maneira de governança resolvemos nos unir na busca de um Acre melhor. Estamos com nossa equipe de técnicos e investidores para poder plantar objetivos e colher frutos o mais rápido possível”, conta Menezes.

Participaram da reunião ainda o chefe da Casa Civil, Ribamar Trindade, a secretária de Planejamento e Gestão, Maria Alice Araújo, e o secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, Anderson Abreu.