Fundação Garibaldi Brasil e Liga de Quadrilhas lançam edital de Circuito Junino

A Prefeitura Municipal de Rio Branco, por meio da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), e Liga de Quadrilhas Juninas do Acre (Liquajac) lançam nesta terça-feira, 28, o edital do 13º Circuito Junino de Rio Branco. Todas as quadrilhas juninas da capital acreana que têm interesse em se apresentar no concurso, deverão submeter seus projetos no certame.

Neste ano, o Circuito Junino de Rio Branco será dividido em três etapas, a serem realizadas nas seguintes datas: 28, 29 e 30 de junho, no Quadrilhódromo; 5, 6 e 7 de julho, na Praça Céu das Artes, no bairro Cidade Nova; e 12, 13 e 14 de julho, também no Quadrilhódromo.

Os grupos poderão submeter inscrições na sede da Liquajac, situada no Centro Cultural Lydia Hammes (Rua Rio Grande do Sul, 3.257 – Aeroporto Velho), até o dia 21 de junho, nos horários de 9 às 11h e 14 às 16h, portando todos os documentos e anexos solicitados pelo edital. Estão aptas a participar pessoas físicas e jurídicas de direito privado com ou sem fins lucrativos.

A FGB, também promotora do evento, premiará a todos os grupos por participação, com o valor de R$ 1,5 mil, cada. Também concederá o prêmio extra aos cinco primeiros lugares, sendo R$ 2,8 mil e troféu para o primeiro colocado; R$ 2 mil e troféu para o segundo; R$ 1,5 mil e troféu para o terceiro; R$ 1 mil para o quarto; e R$ 900 para o quinto lugar.

“Desde de abril, quando foi lançado o Calendário Junino de Rio Branco, a cidade vem respirando esse movimento cultural em diversos pontos, com os Arraiais nas Comunidades, promovidos por esses grupos juninos, em parceria com a FGB e Liquajac. O Circuito Junino marca o tão esperado concurso, no qual as quadrilhas passam o ano inteiro se preparando, levando à população rio-branquense as tradições juninas, dando ênfase à expressão do folclore, da dança e da cultura popular”, destaca o presidente da FGB, Sérgio de Carvalho.