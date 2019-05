Alunos de engenharia civil têm aula prática na obra de recuperação da AC-40

Alunos do 7° período do Curso de Engenharia Civil do Centro Universitário Meta (Unimeta) participaram de uma aula técnica nesta segunda-feira, 27, nas obras de recuperação da Rodovia AC-40 em Rio Branco. O objetivo principal foi observar em campo as teorias de pavimentação asfáltica oferecidas nas disciplinas de Construção Civil.

A atividade foi liderada pelo coordenador do curso de Engenharia Civil, Antônio Neto, professor Denis Amorim, responsável pela disciplina Infraestrutura, e pelo engenheiro fiscal da Secretaria de Infraestrutura e de Desenvolvimento Urbano (Seinfra) Leandro Melo.

Segundo o coordenador do curso, a atividade técnica proposta nesta aula é muito importante para uma maior compreensão dos alunos. “As maiores obras na nossa região são realizadas pelo Estado, por tanto essa parceira é importante, pois agrega conhecimento, que em sala de aula fica impossível de se apresentar”, destacou.

Para a acadêmica de engenharia civil, Yara Nila, observar as técnicas utilizadas é fundamental, pois facilita o aprendizado. “Entendo que observar a parte prática da execução no canteiro de obra nos dá um conhecimento diferenciado e mais eficiente”.

O governo do Estado está trabalhando na revitalização do trecho a partir do Parque Chico Mendes em Rio Branco até a entrada do município de Senador Guiomard, na Rodovia AC-40. Com a chegada do verão amazônico devem se intensificar as frentes de serviços em todo o estado.

De acordo com Leandro Melo, a secretaria se disponibiliza a ajudar na interação com acadêmicos de qualquer faculdade que se interessar nas obras em execução. “A ideia do secretário da pasta e do governador do Estado, ambos também engenheiros, é facilitar e ajudar no que for possível para melhor formar os futuros engenheiros do Acre”, afirmou.