Terremoto com magnitude 8 atinge o Peru e é sentindo em várias cidades do Acre

Na noite deste sábado (25 ) Wendel Almeida lutador profissional de MMA (mixed martial artes) morador do bairro Cadeia Velha em Rio Branco no Acre

Elevou o nome do estado em um evento realizado no Rio de Janeiro o SHOTOO edição 92 que foi transmitido ao vivo pelo canal COMBATE em todos os serviços de tv por assinatura do Brasil , o acreano enfrentou João Luiz Bastos, um experiente atleta da academia ATS tubarões.

A luta teve a duração de 3 rounds, que foram de total domínio do atleta acreano.

Por fim os juízes declararam Wendel como vencedor da luta por decisão unânime.

Ao fim Wendel agradeceu a família e emocionado gritou o nome do bairro de nascença “Obrigado Acre, Cadeia Velha, amo todos vocês, estamos juntos”, disse o campeão emocionado.

Wendel foi a primeira luta do evento e arrancou milhares de elogios do ex campeão mundial do UFC Antônio Rodrigo Nogueira (minotauro )

“Boxe de alto nível ”

“Movimentação exemplar ”

O evento SHOTOO é um evento mundialmente conhecido por revelar vários campeões no Brasil inteiro