Dupla de moto age mais uma vez e deixa dois mortos no Recanto dos Buritis

Dois homens foram executados a tiros no início da noite deste domingo (26) na Travessa São Bento, localizada no final do bairro Recanto dos Buritis, em Rio Branco. As vítimas foram identificadas como Raimundo da Conceição, de 54 anos este era músico, e Andrade e Ronilton da Silva Queiroz, de 35 anos.

Segundo informações Ronilton seria usuário de drogas e era bastante conhecido naquela região, e estaria ajudando a namorada em uma venda de espertinhos.

Raimundo, mais conhecido por “Raimundão do Cavaco”, teria ido comprar a janta quando dois homens em uma moto se aproximaram e o garupa desceu atirando contra Ronilson que correu e tentou se proteger atrás de Raimundo.

O criminoso efetuou aproximadamente Deus tiros na direção de Ronilton que foi atingido em várias partes do corpo, e Raimundo que nada tinha com a confusão e foi usado como escudo findou sendo atingido com dois tiros fatais.

A equipe da ambulância de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atestou a morte de Ronilton e Raimundo.

O local foi isolado pela Polícia Militar até a realização da perícia. Os corpos das vítimas foram levados ao Instituto Médico Legal (IML). O caso agora é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).