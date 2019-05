Rachaduras no Calçadão preocupam lojistas do Centro em Rio Branco

Josiane Brito Ribeiro, 32 anos, foi diagnosticada com câncer no colo do útero. A doença já está em estágio avançado e tem grau IV, que é último na escala e significa que o câncer está se espalhando para outros órgãos.

Josiane tem uma filha de apenas 2 meses de idade. Inclusive, foi durante a gestação que os médicos descobriram a doença. Ela conta que vai começar a quimioterapia na próxima segunda-feira, 27.

Além da doença, Josiane passa por dificuldades financeiras. Por causa do início do tratamento, foi orientada a interromper a amamentação. Sem trabalho, não consegue suprir as necessidades da filha e o médico já afirmou que alguns medicamentos para o tratamento ela vai ser obrigada a comprar.

Sem ter a quem recorrer, Josiane resolveu vender o próprio cabelo para comprar a medicação e garantir o básico para a criança.

“Eu não tenho nenhum recurso para comprar esses medicamentos e as coisas que minha filha precisa. Eu não sou casada e o pai da minha filha ajuda com muito pouco porque também não tem condições. Estou morando na casa do meu pai e vou apelar para esses salões que compram cabelo e tentar conseguir algum dinheiro”, afirma.

Josiane tem pressa e quer conseguir vender o cabelo antes de segunda, que é quando faz a primeira sessão de quimioterapia.

Quem se interessar em adquirir o cabelo de Josiane ou se solidarizar e quiser fazer uma doação de fraudas, mamadeira e gêneros alimentícios pode entrar em contato pelo número 68 9 9998-5052 ou fazer um depósito na conta poupança da Caixa Econômica Federal – Agência 2278, Conta/poupança 3881-4 no nome de Macileide Alves de Arruda.