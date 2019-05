Polícia Militar recupera carro roubado em São Paulo desde 2005 na fronteira do Acre

Reginaldo da Silva Freire, de 27 anos, foi preso em flagrante, na quinta-feira (22), enquanto chegava em uma embarcação no porto da cidade de Sena Madureira, no interior do Acre.

De acordo com a Polícia Civil, ele é suspeito de matar o próprio irmão na zona rural da cidade de Boca do Acre, no Amazonas.

Acrinaldo da Silva Freire, de 45 anos, foi morto com um tiro de escopeta. Segundo a polícia, a informação era de que o suspeito, após matar o irmão, estaria fugindo da zona rural da cidade do Amazonas, vizinha do Acre, por uma embarcação pelo rio Iaco.

Quando chegava no porto da cidade de Sena Madureira, Freire foi flagrado e levado para a delegacia de Sena Madureira. Conforme o comandante da PM-AC na cidade, major Michel Casagrande, o suspeito não resistiu à prisão e disse que não lembrava como tudo tinha acontecido.

“Como é uma comunidade rural mais próxima aqui de Sena Madureira do que de Boca do Acre, eles acionaram nossa equipe. Logo que soubemos, montamos uma equipe e conseguimos localizar o suspeito. O corpo da vítima foi levado pela própria família para a cidade de Sena Madureira. Eles contaram que tudo aconteceu porque os dois estavam em uma bebedeira em casa, quando começou uma discussão e o irmão acabou dando um tiro no outro”, contou o major.