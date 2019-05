Gladson garante que prazo para conclusão da ponte sobre o rio Madeira será cumprido

O prefeito de Rio Branco em exercício, Antônio Morais, visitou na manhã desta quinta-feira, 23, as obras de recuperação da rua Beija-flor, localizada no bairro Calafate. A rua será contemplada com serviços de drenagem e pavimentação asfáltica, em um trecho de 1.300 metros.

De acordo com Morais, a obra vai beneficiar mais de 50 mil pessoas que residem na região do Calafate com a ligação a dezoito bairros do entorno.

“A ligação do Calafate com a região do Ipê é um sonho antigo, que começou com meu pai, o saudoso vereador Como Morais, e que agora será concretizado pela prefeita Socorro Neri”, enfatizou o prefeito em exercício, autor da indicação da obra ao orçamento municipal.

Segundo o secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Marcos Venício de Oliveira, a obra, no valor de R$ 2 milhões, será custeada com recursos do Programa Calha Norte (PCN), do Ministério da Defesa, e são de emenda parlamentar alocada ao Orçamento Geral da União (OGU) pelo deputado federal Alan Rick.

Para o presidente da associação de moradores do bairro Calafate, Hudson Rodrigues da Costa, a interligação entre as duas partes da cidade vai proporcionar maior rapidez às pessoas que precisam se deslocar de um lugar a outro.

“Essa ligação é um antigo sonho dos moradores do Calafate, que a partir da conclusão dos serviços terão melhor acesso, principalmente, às universidades que estão localizadas naquela parte da capital”, enfatizou.

Ao encerrar a visita, o prefeito em exercício fez questão de agradecer a sensibilidade da prefeita Socorro Neri em atender às demandas dos moradores do Calafate. “Quero agradecer primeiro a Deus, depois à prefeita Socorro Neri, que vai realizar esse sonho dos moradores do nosso bairro”, agradeceu Morais.

Mais segurança

Ualisson Costa, que mora há mais de 20 anos na rua Beija-flor, afirmou que a interligação vai levar mais segurança a quem mora no local, onde são frequentes os registros de ação de marginais. “Com a rua pavimentada, a polícia terá condições de fazer o patrulhamento por aqui, o que vai inibir a ação dos bandidos”, concluiu.